روسيا: نتائج اختبار «أفيفافير» على مرضى كورونا أظهرت فعاليته بـ90%

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بكورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة، فلاديمير تشولانوف، القول إن السلطات الصحية في روسيا بدأت اختبار دواء "أفيفافير" المحلي على 330 مصابا بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

وصادقت وزارة الصحة الروسية مؤخرا على دواء "أفيفافير"، كأول دواء مضاد لفيروس كورونا في روسيا.

ويُنتج عقار "أفيفافير" في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.