دعم الشرعية: اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه المملكة

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وأشار حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، صباح الاثنين، إلى استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار، واستهدافها المتعمد للمدنيين والتجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات.

وأضافت أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي تم الإعلان عنها، وبدأت في إبريل 2020.

وأوضحت أن مجموعة الانتهاكات بلغ حتى الآن أكثر من 5000 اختراق، باستخدام جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

وجددت حرصها على الاستمرار في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده.