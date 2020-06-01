البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول السيد المسيح مصر من كنيسة العذراء بالمعادي

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين، قداس عيد دخول السيد المسيح إلى مصر من كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر في الأول من يونيو من كل عام، وهو أحد الأعياد السيدية الصغري التى تحتفل بها الكنيسة، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".

وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان اليوم - أن قداس عيد دخول السيد المسيح مصر يصلى بشكل استثنائى في الكنائس بحضور الأب الكاهن ومعه 6 من الشمامسة، ما سيحدث أيضًا في عيد حلول الروح القدس يوم الأحد المقبل، في ظل الاجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية – في كلمة له بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر - أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية تأسست عبر التاريخ والزمن من خلال أحداثها.