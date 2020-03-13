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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 72 ألفا و460 حالة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 10:22 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 10:22 ص

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في باكستان اليوم الاثنين، إلى 72 ألفا و460 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن إقليم "البنجاب" و"السند" سجلا أعلى نسب إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد؛ حيث بلغ عدد الإصابات في "البنجاب" 28245 حالة، بينما بلغ أعداد الحالات المصابة في "السند" 26240 حالة..مضيفة ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الوبائي إلى 1543 حالة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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