مقتل شاب في تركيا بسبب استماعه للموسيقى الكردية

ذكرت وكالة "ميزوبوتاميا" التركية، اليوم الاثنين، أن شابّ كردي يدعى باريش جاكان قتل في قلب حي إتيمسجوت في العاصمة التركية أنقرة مساء الأحد، لأنّه كان يسمع الموسيقى الكردية.

وقالت "ميزوبوتاميا" إن جاكان يجلس في حديقة مع أصدقائه عندما هاجمه 3 رجال. وقالت عائلته إن الشاب استُهدف بسبب الموسيقى الكردية التي كان يستمع إليها في ذلك الوقت.

وقال ابن عمه دوغان جاكان للصحفيين إن أفرادًا آخرين من العائلة استُهدفوا للاستماع إلى الموسيقى الكردية من قبل.

واحتجزت الشرطة منذ ذلك الحين 3 مشتبه بهم.

ومم جانبها، كتبت البرلمانية الكردية رمزية طوسون في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "(بعض الناس) معادون لكل شيء عن الأكراد! هذا العداء سيفضي بك إلى نهايتك. أنت فاشي، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ".

ومن اللافت أنّ حوادث القتل ذات الدوافع العنصرية ازدادت من قبل السلطات التركية ضد الأكراد في الآونة الأخيرة، ما يعكس تنامي الفاشيّة التي تعمل حكومة أردوغان على تكريسها في المجتمع، بحسب ما يؤكّد معارضون أتراك.