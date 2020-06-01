 ترامب يدعو إلى محاكمة المتورطين في الاحتجاجات 10 سنوات - بوابة الشروق
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ترامب يدعو إلى محاكمة المتورطين في الاحتجاجات 10 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 6:41 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 6:41 م

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حكام الولايات إلى محاكمة المتورطين في الاحتجاجات عشر سنوات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الأولى»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عدة أيام، مظاهرات حاشدة، بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق، في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلًا: «لا أستطيع التنفس»، قبل أن يفقد وعيه وتنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه.

وتُوفي جورج فلويد، تحت قدم أحد رجال الشرطة الأمريكيين، حيث تم اعتقال الرجل؛ بسبب شيك مزور بقيمة 20 دولارًا.

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