وزارة الصحة السورية تدعو المواطنين إلى عدم التهاون بالإرشادات الصحية

دعت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين المواطنين إلى عدم التهاون أو الاستهتار بالإرشادات الصحية، وذلك مع بدء عودة الموظفين إلى أعمالهم والطلاب إلى جامعاتهم وإعادة عمل المنشآت السياحية.

وشددت وزارة الصحة السورية، في بيان لها اليوم الاثنين تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، على ضرورة عدم التهاون أو الاستهتار بالإرشادات، ودعت إلى "التمسك بتطبيق الشروط الصحية لاسيما أن الوباء مستمر بالانتشار عالميا وإقليميا، لضمان سلامة الجميع".

وأعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وهي الأولى منذ أكثر من شهر.

وأوضحت أن الحالة لأحد المخالطين، وموجودة في الحجر الصحي.

وبحسب وزارة الصحة، فإن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم هو 123 إصابة، شفيت منها 46 حالة،وتوفيت خمس حالات أخرى.