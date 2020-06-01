وارسو تحتج على تخريب تمثال لبطل قومي بولندي في واشنطن

أعرب السفير البولندي لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن احتجاجه على تشويه تمثال بالعاصمة واشنطن لتاديوش كوسيوسكو وهو بطل قومي بولندي وامريكي وسط تواصل الاضطرابات في شوارع المدن الأمريكية.

تعرض تمثال كوسيوسكو مساء أمس الأحد لتخريب بما في ذلك كتابة عليه شعارات مهينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير بيوتر فيلتشك في تغريدة: "أشعر بالاشمئزاز والترويع حيال أفعال التخريب التي جرى ارتكابها ضد تمثال تاديوش كوسيوسكو في العاصمة واشنطن وهو بطل حارب من أجل استقلال كل من الولايات المتحدة وبولندا".

وكتب السفير: "أناشد (البيت الأبيض) و(خدمة المتنزهات الوطنية) بسرعة إعادة التمثل لحالته الأصلية".

ووسط مزاعم بإساءة الشرطة معاملة ألأمريكيين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة ما أثار تظاهرات واسعة النطاق تحولت إلى اضطرابات شوارع، أشار عدد من المعلقين البولنديين إلى أن كوسيوسكو كان معارضا عظيما للعبودية.

وفي إحدى وصاياه، طلب كوسيوسكو وهو أحد أبطال الحرب الثورية الأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر، من صديقه الرئيس الأمريكي المستقبلي توماس جيفرسون استخدام أصوله الأمريكية لتحرير وتعليم العبيد، حسبما قال أحد المعقلين المحليين.

وقد فرضت العشرات من المدن عبر الولايات الأمريكية حظر التجوال ونشرت الكثير من أفراد الحرس الوطني وسط تواصل الاضطرابات في الشوارع.