تباطؤ وتيرة تراجع نشاط قطاع التصنيع في أمريكا

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أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الاثنين، تباطؤ وتيرة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي.

وبحسب تقرير معهد إدارة الإمدادات الأمريكي ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 1ر43 نقطة مقابل 5ر41 نقطة خلال أبريل الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 6ر43 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة اكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

من ناحيته قال تيموثي آر فيور رئيس لجنة مسوح الشركات الصناعية في معهد إدارة الإمدادات، إن الأرقام تشير إلى تعافي الاقتصاد بشكل عام بعد انكماشه في أبريل الماضي.

جاء التحسن الطفيف لمؤشر مديري المشتريات ليعكس تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 8ر31 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 1ر27 نقطة خلال أبريل الماضين في حين ارتفع المؤشرالفرعي للإنتاج منن 5ر27 نقطة إلى 2ر33 نقطة خلال الفترة نفسها.

كما ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع إلى 1ر32 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 5ر27 نقطة خلال أبريل الماضي، رغم استمراره أقل من 50 نقطة للشهر العاشر على التوالي.

وارتفع مؤشر الأسعار إلى 8ر40 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 3ر35 نقطة خلال أبريل الماضي.