 بهذه الإجراءات.. آداب قناة السويس تستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي - بوابة الشروق
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بهذه الإجراءات.. آداب قناة السويس تستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي

آداب قناة السويس تستعد لإمتحانات نهاية العام الدراسى
آداب قناة السويس تستعد لإمتحانات نهاية العام الدراسى
أميرة محمدين
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 12:50 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 12:50 م

بدأت كلية الآداب بجامعة قناة السويس تجهيز لجان امتحان طلاب الفرقة الرابعة، والتي ستعقد 1 يوليو المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عادل السعدني، عميد الكلية، متابعة أعمال تجهيز اللجان، والمقاعد المخصصة واللافتات بجميع اللجان.

وأضاف بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا، والالتزام بالتباعد بين الطلاب مسافة مترين على الأقل داخل اللجان حفاظًا على صحتهم.

ووجه السعدني رسالة طمأنة لجميع الطلاب بتعقيم مباني الكلية، والاتفاق مع شركة متخصصة تجري يوميًا أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بجميع القاعات والمدرجات حرصًا على سلامتهم.

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