نسعى لتوفير الكمامات المصنوعة من الأقمشة لجميع المواطنين بمواصفات مقبولة

قررنا صناعة الكمامات القماشية للتعايش مع أزمة كورونا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة قررت توفير الكمامات المصنوعة من الأقمشة، للتعايش مع أزمة «كوفيد- 19»، مؤكدة أن الدولة تسعى لتوفير الكمامات لجميع المواطنين بمواصفات مقبولة.

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن وزير النقل طالب بتوفير الكمامات في محطات مترو الأنفاق ووسائل المواصلات، إضافة إلى باقي المصالح الحكومية التي يتردد عليها المواطنين، متابعة: «بدأنا الإنتاج من اليوم، بمعدل 8 مليون كمامة كمرحلة أولى، على أن يتم توفيرها في الأسواق خلال أسبوع».

وذكرت أن الدولة مستعدة لإضافة نشاط صناعة الكمامات المصنوعة من الأقمشة للمصانع التي ترغب في ذلك، على أن تلتزم بالمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها قامت بمبادرة أمس، مع المصانع الصغيرة والمتوسطة لتصنيع الكمامات القماشية.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تصنيع نحو 30 مليون كمامة شهريًا، ذاكرة أن الدولة تهتم بصحة المواطن في المقام الأول.

ولفتت إلى أن الوزارة تسعى لتصنيع ناتج محلي، بجانب إتاحة الفرصة للتصدير، مضيفة أن هناك بعض المصانع التي تصدر للخارج بالفعل.