 أسطورة السلة مايكل جوردان يشعر بالحزن والغضب بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد - بوابة الشروق
الإثنين 1 يونيو 2020 6:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أسطورة السلة مايكل جوردان يشعر بالحزن والغضب بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد

أسطورة السلة مايكل جوردان يتحدث في كاليفورنيا بصورة من أرشيف رويترز.
أسطورة السلة مايكل جوردان يتحدث في كاليفورنيا بصورة من أرشيف رويترز.
(رويترز)
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 6:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 6:09 ص

عبّر مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية عن حزنه وغضبه بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود ظهر في مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس، في واقعة تسببت في أعمال عنف واحتجاجات.

وأكد جوردان أن قلبه مع عائلة فلويد وكل من توفى بمثل هذه التصرفات العنصرية.

وقال جوردان، مالك تشارلوت هورنتس المشارك في دوري السلة الأمريكي، في بيان ”أشعر بحزن بالغ وألم شديد وغضب عارم. أرى وأشعر بمشاعر الجميع وغضبهم وإحباطهم“.

وأضاف ”أدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص بسبب اللون في بلدنا. لدينا ما يكفي“.

وجاءت تعليقات جوردان بينما تستعد عشرات المدن الأمريكية لليلة أخرى من الاضطرابات بعد تنظيف الشوارع الممتلئة بالزجاج المكسور والسيارات المحترقة بعدما فشل حظر التجول في إيقاف المواجهات بين المحتجين والشرطة.

وطالب جوردان، الفائز بالدوري الأمريكي ست مرات وكان من أهم نجوم شيكاجو بولز في تسعينات القرن الماضي، الجميع بإظهار التماسك والتعاطف والتعبير عن مشاعرهم بطريقة سلمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك