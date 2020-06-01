مناشدات لفتح منافذ بيع للكمامات والمطهرات بأسعار معتدلة في شمال سيناء

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء التزاما واسعا بارتداء كمامة الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما اشتكى الأهالي من مغالاة الباعة في الأسعار.

وتراوحت أسعار الكمامات العادية ما بين ٥ إلى ٧ جنيهات ما شكل عبئا على المشترين الذين بحثوا عنها في المتاجر، استجابة منهم للتعليمات الطبية الوقائية و التزاما بتعليمات منع دخول المصالح الحكومية بدون كمامات.

و دفعت تلك الأزمة متطوعين وتجار في مدينة العريش بشمال سيناء إلى توزيع كميات من الكمامات بسعر التكلفة و آخرين قاموا بالتوزيع المجاني.

وفي الشيخ زويد، اشتكي الأهالي من عدم وجود كميات كافية من الكمامات، و اضطرار البعض للسفر إلى العريش بحثا عن الكمامات، وطالبوا بأن يتم فتح منافذ لبيع الكمامات والمواد المطهرة بالأسعار التي يعلن عنها مركزيا.

وأكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة المساعد، أن غالبية المصالح الحكومية شهدت التزاما تاما بالإجراءات الوقائية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، خلافا لوضع بوابات تعقيم في الديوان العام.