العراق: القبض على 4 عناصر إرهابية وضبط صواريخ بالفلوجة وكركوك

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، القبض على 4 إرهابيين متورطين بعمليات استهداف للقوات الأمنية وضبطت عددا من الصواريخ في الفلوجة وكركوك.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن مفارز استخبارات الشرطة ألقت القبض على أربعة إرهابيين في الفلوجة مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش، وهم من العناصر التي اشتركت بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في الفترات الماضية، فضلاً عن ضبط مخزن للعتاد داخل أحد الأوكار من مخلفات داعش الإرهابي يحتوي على 23 صاروخا من نوع T100 في قرية الحجل التابعة لناحية الرياض بكركوك.

من جانب آخر.. ألقت القوات الأمنية القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي في منطقة الشيحه بالرمادي، مركز محافظة الأنبار، ممن كانوا يعملون كعناصر أمنية لتلك العصابات، وهو من المطلوبين بموجب مذكرة قبض.