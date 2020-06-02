جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس في الاحتجاجات الأمريكية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إلى الهدوء في الاحتجاجات التي يشوبها العنف في بعض الاحيان في الولايات المتحدة على خلفية مقتل رجل أسود على أيدي الشرطة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش للصحفيين "يجب الاستماع إلى المظالم ، ولكن يجب التعبير عنها بطرق سلمية ، ويجب على السلطات التحلي بضبط النفس في الرد على المتظاهرين".

وأضاف دوجاريك، "في الولايات المتحدة ، كما هو الحال في أي دولة أخرى في العالم ، التنوع هو ثراء وليس تهديدا ، ولكن نجاح المجتمعات المتنوعة ، في أي بلد ، يتطلب استثمارا كبيرا في اللحمة الاجتماعية".

وقال دوجاريك أيضا ،إن حالات عنف الشرطة "يجب التحقيق فيها".