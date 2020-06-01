خطة لإطلاق عرض سري للألعاب النارية في اليابان وسط أزمة كورونا

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تستعد جمعية لعشاق الألعاب النارية في مقاطعة أكيتا شمال شرقي اليابان لإطلاق مجموعة عروض ألعاب نارية في أنحاء البلاد في وقت واحد هذا الصيف، دون الإعلان مسبقا عن الموعد أو أماكن إطلاق العرض.

وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء أن العرض السري يهدف لدعم قطاع الألعاب النارية في أنحاء اليابان، والذي يعاني بسبب إلغاء الطلبات وتأجيل العروض بسبب أزمة وباء كورونا.

ولم تحقق شركات الألعاب النارية أي إيرادات تقريبا بسبب جائحة كورونا وفقا للجمعية التي تتخذ مقرا لها في مقاطعة أكيتا وتحديدا في مدينة دايسن المعروفة بمهرجان أوماجاري للألعاب النارية.

وتأمل المجموعة، التي تضم هواة الألعاب النارية، في أن يساعد العرض الأشخاص الذين يعانون بسبب الوباء على استعادة ابتسامتهم.

وسوف يستمر العرض المقرر في يوليو أو أغسطس لمدة تصل إلى 10 دقائق ولن يتم الكشف عن التوقيت والمواقع مسبقا لمنع الحشود الكبيرة من التجمع.