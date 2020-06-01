متحدث الصحة: هيدروكسي كلوروكين له آثار إيجابية وفقا لمتابعة الحالات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة التزمت بإرشادات منظمة الصحة العالمية في عدم استخدام التاميفلو ضمن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الوزارة أبقت على استعمال عقار «هيدروكسي كلوروكين» لما له من أثر إيجابي في العلاج، ليتساءل «أديب» عن سبب اتباع الوزارة لمنظمة الصحة العالمية بالنسبة للتاميفلو وعدم اتباعها بالنسبة لعقار الكلوروكين.

وأجاب متحدث الصحة أن اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكول العلاج وتحديثه ارتأت أن إبقاء العقار إيجابي، طبقًا للأبحاث، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل بأي تحديث فورًا إذا صدر عكس هذه النتائج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و46 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 26 ألفًا و384 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 7149، من ضمنهم 6297 متعافيًا.