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الآلاف يحتجون في لندن على قتل الشرطة الأمريكية لمواطن من أصل أفريقى

أرشيفية
أرشيفية
لندن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 12:35 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 12:35 ص

شهدت العاصمة البريطانية لندن ومدن بريطانية أخرى أمس الأحد احتجاجات كبرى؛ تضامنا مع نشطاء أمريكيين من أصل أفريقي، في الوقت الذى تزايدت فيه مشاعر الغضب إزاء وفاة جورج فلويد وهو مواطن أمريكى من أصل أفريقى خلال اعتقال وحشي تجاهه من جانب الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية يوم الثلاثاء الماضى.

وتجمع المئات من المتظاهرين في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية. وسار المتظاهرون فيما بعد أمام السفارة الأمريكية وما بعدها إلى برج جرينفيل، موقع حريق مدمر في عام 2017.

وشوهد كثيرون يرفعون لافتات تحمل شعارات مثل "حياة السود مهمة " و"العدالة لجورج فلويد".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن 11 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاج في العاصمة البريطانية. وتراوحت الجرائم المزعومة التى تم اعتقالهم بموجبها بين حيازة سلاح هجومي والاعتداء على الشرطة ، فضلا عن عرقلة الحركة على طريق عام وانتهاك تشريع فيروس كورونا.


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