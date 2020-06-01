شكري مجاهد: أقول لتلاميذي عن رضوى عاشور «علمتني بكل حب امتلاك أدوات البحث الأكاديمي»

*شكرى مجاهد

تبدأ علاقتى برضوى عاشور من مقال عنها، وحديث معها فى مجلة الدوحة فى أوائل الثمانينيات، وهى فى الروب الجامعى تتحدث عن رحلتها إلى الولايات المتحدة، وعن الرواية فى غرب إفريقيا. كانت المجلة تتعامل معها بوصفها بالفعل أديبة راسخة وباحثة فريدة. (ورسخت الصورة فى ذهنى والكلام).

وكان أول لقاء معها فى قاعة المحاضرات وهى تدرس لنا الشعر الرومانسى الإنجليزى، وكانت أول محاضرة أحضرها فى كلية الآداب وأنا حينئذٍ معيد فى كلية التربية يكمل دراسته بها. أتت الأستاذة المختلفة ذات الحضور الطاغى الفريد، التى تمسك بجماع المستمع بطرائق شتى ليس أقلها طريقة أخاذة فى تقطيع الكلام وإرجاء شرح بعض النقاط بعد إضافة عبارة «سيأتى ذكر ذلك فى خلال دقيقة».

أتت على ذكر الفيلسوف الأيرلندى جورج باركلى، وشرحت نظرية اللامادية أو «المثالية الذاتية» التى لا تثبت للأشياء المادية إلا وجودًا ذاتيًا، أى أن الأشياء موجودة لأننا نراها بعيوننا أو ندركها بعقولنا. ثم سألت رأينا فى ذلك فكانت الإجابات كلها تستنكر الفكرة وتسخّفها. وعندما رفعت يدى أشارت إليّ بالوقوف والرد، ربما لأننى كنت وجهًا تراه لأول مرة، كان ذلك فى عام 1983.

قلت إن قول باركلى لا يخلو من منطق ولا يخلو من صدق، فما من سبيل لإثبات وجود الأشياء إلا بالإدراك الحسى أو العقل، فتعالت الهمهمات التى تضمنى مع باركلى فى دائرة استنكار واحدة. لكن رضوى عاشور لم تكن من المستنكرين، بل قالت إن فى استنكارهم عجلة وربما مسايرة للشائع من الأفكار، وقالت إن لكل فكرة وجهها والحق فى النظر المتروى. سألتنى عن اسمى، ومن أين أتيت، فأجبت. وبدأت العلاقة التى تواصلت من درجة الليسانس إلى الأستاذية.

فى عام 1984، ذهبت لزيارتها مرتديًا حلتى العسكرية، حيث كنت ضابطًا بالدفاع الجوى. وتصادف أن كان معها «تميم» طفلًا، لفتت الحلة العسكرية انتباهه وطلب منى أن أرسم له دبابة، فلما فعلت سألنى هل هى أمريكية أم روسية، فلم أحر جوابًا. نظرت إليها مستفسرًا فابتسمت وسألتنى متى سأنتهى من خدمتى العسكرية وأعود للدراسة.

انتهيت من دراسة السنة التمهيدية للماجستير بجامعة القاهرة وعدت إلى جامعة عين شمس بسبب شخص واحد هو رضوى عاشور. طلبت منها أن تكون مشرفتى على رسالة الماجستير، فوافقت وطرحت عليّ موضوع «هيمنجواى وأدباء الستينيات» وأدخلتنى إلى عالمهم بما قدمت لى من ذكريات شفهية وآراء وكتب ومجلات نادرة ومجموعات قصصية. أحدث ذلك تحولًا فى طريقة القراءة والتفكير والكتابة لديّ. وذلك بطريقتها المعتادة: التلميح والإشارة الموجزة الواضحة. وقد استمر هذا النهج فى أسلوب الإشراف الذى بدأ بقراءة خطة الماجستير.

لم أكن أمتلك من أدوات الباحث الأكاديمى ما يؤهلنى لكتابة خطة ماجستير تشرف عليها باحثة بقدر رضوى عاشور، وهى آنذاك شابة. نظرتْ إلى الخطة المقترحة ولم تعلق بشيء، وعندما أعادتها قرأت تعليقاتها وما حذفت وما أضافت، فعدل ذلك دراسة شهورا طويلة. لم تزل تلك التعليقات حية فى ذهنى أنقلها إلى تلاميذى وأقول لهم غير مازح هذا ما علمتنى رضوى عاشور فأنتم الآن أحفادها.

من أهم ما تعلمت منها نبرة الكتابة الأكاديمية، وأهم صفاتها الإيجاز والوضوح. فقد طلبت منى مثلًا اختصار الفصل الأول إلى ثلث حجمه مع الإبقاء على محتواه. وأرشدتنى على الطريقة التى أسير عليها إلى الآن، وأرشد إليها تلاميذى.

تواصلت علاقتى الأكاديمية برضوى عاشور حتى درجة الأستاذية، كما أسلفت، وكان من أهم المحطات يوم مناقشتى الماجستير، حيث دعت عملاقين نقديين لمناقشتى هما لطيفة الزيات وجابر عصفور. كان الفخر الذى يغلف صوتها وهى تقدمنى، ثم وهى ترمقنى بنظراتها المؤيدة وأنا أجيب على أسئلة الناقدين العظيمين أغلى ما يمكن أن يراه تلميذ فى عينى أستاذ، ويسمعه فى نبرة صوته.

بعد المناقشة شعرت بمعنى مقولة «رحم العلم»، فقد أنشأت رضوى عاشور رحمًا بيننا، لم يزل موصولًا فى دعائى الدائم لها ويقينى أنها فى مقعد صدق.



ــ أستاذ الأدب الانجليزى والمقارن بكلية التربية جامعة عين شمس