تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الاثنين، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 34

بورسعيد 19 29

الإسكندرية 18 34

شرم الشيخ 24 34

أسوان 25 37

كاترين 13 29

الإسماعيلية 18 34