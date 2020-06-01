الجزائر تترأس مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي الشهر المقبل

تترأس الجزائر في يونيو المقبل، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، حسبما أوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية .

وأضاف البيان: "الجزائر الوفية لتقاليدها الإفريقية ستعمل من أجل إحراز تقدم في أجندة السلم والأمن في إفريقيا سيما في هذه الفترة الحرجة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأردف البيان "الجزائر ستحرص على أن تدرس مع نظرائها الأفارقة الأعضاء في مجلس السلم و الأمن الإجراءات المناسبة التي من شأنها تعزيز عمل الاتحاد الأفريقي والمواجهة القارية في هذا السياق".

وتابع: "بالإضافة إلى دراسة ومتابعة بؤر الأزمة عبر القارة، فإن مجلس السلم والأمن سيعمل تحت الرئاسة الجزائرية على إدراج أنشطته بما يتماشى مع خارطة طريق الاتحاد الأفريقي من أجل إسكات صوت البنادق في إفريقيا الذي يشكل موضوع الاتحاد الأفريقي للعام الحالي".

وذكّر البيان بانتخاب الجزائر شهر فبراير 2019، بأغلبية ساحقة لعهدة مدتها 3 سنوات في مجلس السلم والأمن الذي سبق وترأسته في شهر نوفمبر الماضي.