الكنيسة الكاثوليكية بألمانيا تتوقع رقما قياسيا من الخارجين بسبب كورونا

توقعت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا وصول عدد الخارجين منها إلى مستوى قياسي بسبب أزمة كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "كولنر شتات انتسايجر" الصادرة غدا الثلاثاء، قال جيورج بيتسينج، رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك إنه كان هناك "ارتفاع كبير" في العام الماضي بالفعل.

وأوضح بيتسينج أن الكثير من الناس يتساءل عما إذا كانت الكنيسة لا تزال تمثل لهم قيمة حتى يعطيها أمواله شهرا بعد شهر، وقال إن هذا الأمر "سيزداد بالتأكيد، ولا سيما بين جيل الوسط، في ظل الضغط الاقتصادي في ظل أزمة كورونا".

ولم يذكر بيتسينج أعدادا دقيقة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أعداد العام الماضي في يوليو المقبل.

كان عدد الخارجين من الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا قد وصل، وفقا لبيانات مؤتمر الأساقفة، إلى 216 ألف شخص في عام 2018.

وكان عدد أتباع المذهب الكاثوليكي قد وصل مؤخرا في ألمانيا إلى نحو 23 مليون شخص.

وتوقع بيتسينج تراجع إيرادات ضريبة الكنيسة بشكل ملحوظ بسبب أزمة كورونا " وهذا يجبرنا الآن على ضبط الموازنة وإعادة تقييم المشروعات المزمعة على المدى البعيد، وثمة تحفظ مالي حاليا على كل هذه المشروعات".

وتابع بيتسينج أن بعض الأبرشيات معرضة لخطر المديونية المفرطة، ولا يمكن إنقاذها إلا من خلال " ضبط الموازنة والتدابير التضامنية بين الأبرشيات".