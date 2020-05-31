زكي عبدالفتاح: فتح الزمالك قضية نادي القرن إهدار للمال العام

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يرى زكي عبد الفتاح، مدرب حراس المرمى الأسبق لمنتخب مصر، أن قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بفتح ملف نادي القرن الأفريقي إهدار للمال العام.

وقال عبدالفتاح في تصريحات لقناة صدى البلد :" الأهلي حصل على لقب نادي القرن الأفريقي بنفس المعطيات التي نال على أثرها ريال مدريد اللقب ذاته في أوروبا".

وأضاف :" لجوء إدارة نادي الزمالك للاتحاد الدولي وشكوى الكاف هو إهدار للمال العام".

وتحدث عبد الفتاح عن استئناف النشاط الرياضي في مصر، مؤكدا: "الجميع يبحث عن مصالحه الشخصية دون النظر لمصلحة الدولة".

وأتم: "لابد أن يستأنف الدوري في الوقت الذي تحدده الدولة، ولا يلغى".