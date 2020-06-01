اليابان تدرس تخفيف الحظر على دخول القادمين من تايلاند وأستراليا وفيتنام ونيوزيلندا

تدرس الحكومة اليابانية تخفيف حظر دخول الزوار من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا القائمة حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مصدر حكومي اليوم /الاثنين/ قوله: "لقد انحسرت العدوى في هذه البلدان التي لها علاقات تجارية قوية مع اليابان.. وإن رفع الحظر عن الزوار من رجال الأعمال يُنظر إليه كخطوة أولى وستتفاوض طوكيو بشأن الشروط مع الدول الأربع".

وحتى اليوم الاثنين، فرضت اليابان حظر دخول على 111 دولة ومنطقة؛ بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم آسيا وأوروبا كلها.

ووفقا للمصدر، قد يتم التخفيف الأول هذا الصيف بعد أن تضع الحكومة التفاصيل وتضع ترتيبات مع الدول الأربع. وتفكر اليابان في السماح بدخول الأجانب من الدول التي لديها شهادات لاختبار سلبي للفيروس.

وتعد فيتنام وأستراليا ونيوزيلندا من بين 11 عضوًا في اتفاقية التجارة الحرة المنقحة للشراكة عبر المحيط الهادئ التي تعد اليابان جزءًا منها. وتستضيف تايلاند، التي تريد الانضمام إلى الإطار متعدد الأطراف العديد من الشركات اليابانية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهايد سوجا، إنه بينما تظل اليابان متيقظة ضد الانتشار العالمي للفيروس التاجي، فمن المهم أيضًا البدء في النظر في كيفية استئناف السفر الدولي.

وأضاف سوجا - في مؤتمر صحفي - "فيما يتعلق بكيفية استئناف السفر الدولي جزئيا أو على مراحل ، نحن بحاجة إلى النظر بعناية في أي الدول ومن (سيتم استهدافها) والإجراءات اللازمة".

واتفقت اليابان وفيتنام اليوم /الاثنين/ على إجراء مشاورات بشأن استئناف محتمل للسفر بين البلدين مع الحفاظ على الخطوات اللازمة لمكافحة الفيروس التاجي الجديد ، وفقا لوزارة الخارجية اليابانية.

وتم الاتفاق - خلال محادثة هاتفية - بين وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى ونائب رئيس الوزراء الفيتنامي ووزير الخارجية فام بنه مينه.

وانخفض عدد المسافرين إلى اليابان في الأشهر الأخيرة وسط جائحة الفيروس التاجي العالمي.

وبموجب إجراءات مراقبة الحدود الحالية، سيتم رفض الأجانب، بمن فيهم بعض المقيمين في اليابان ، الذين زاروا دولًا مدرجة في قائمة حظر الدخول في غضون 14 يومًا من وصولهم إلى اليابان.

وتنطبق فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على جميع المسافرين إلى اليابان، ومنهم المواطنون اليابانيون، الذين يتم منحهم الدخول.

وتجنبت اليابان حتى الآن طفرة متفجرة في عدوى فيروسات التاجية ورفعت حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 7 أبريل، وغطت جميع المحافظات البالغ عددها 47 محافظة في مرحلة واحدة.

وفتحت نهاية حالة طوارئ الفيروس الطريق لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا، لكن رئيس الوزراء شينزو آبي قال إنه سيراجع بعناية حظر السفر.