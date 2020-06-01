 ناميبيا تغلق مطار والفيس باي بعد ثبوت حالتي إصابة بكورونا في المدينة - بوابة الشروق
الإثنين 1 يونيو 2020 4:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ناميبيا تغلق مطار والفيس باي بعد ثبوت حالتي إصابة بكورونا في المدينة

علم ناميبيا
علم ناميبيا
وندهوك (رويترز)
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 4:18 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 4:18 ص

أغلقت ناميبيا مطار والفيس باي بعد أن أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من سكان هذا المرفأ بفيروس كورونا المستجد، وفرضت إجراءات عزل عام على ذلك المركز الاقتصادي.

وقال كريزيلدا جورج مدير المطار لوسائل الإعلام يوم الأحد إن المطار سيجري إغلاقه لسبعة أيام.

وثبتت إصابة حالة ثالثة من سكان والفيس باي، وهو زميل لأحد المصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 24 حالة إصابة فقط دون وفيات.

وستظل المطارات الأخرى في البلاد تسمح بتسيير الرحلات الداخلية حسب مواعيدها المقررة، وبعمليات الإجلاء في حالات الطوارئ.

كما أوقفت شركة الطيران الوطنية (إير ناميبيا) جميع رحلاتها من خليج والفيس وإليه حتى 8 يونيو.

وستخفف معظم المناطق في هذه الدولة الصحراوية الواقعة في جنوب غرب أفريقيا، والتي حظيت بإشادة دولية لتسجيلها حالات قليلة جدا من الإصابة بالفيروس، من قيودها المفروضة اعتبارا من يوم الثلاثاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك