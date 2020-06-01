 سانا: انفجار سيارة مفخخة في منطقة عفرين بريف إدلب - بوابة الشروق
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سانا: انفجار سيارة مفخخة في منطقة عفرين بريف إدلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 5:36 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 5:36 م

أفادت مصادر أهلية بانفجار سيارة مفخخة بناحية جنديرس في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.


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