سانا: انفجار سيارة مفخخة في منطقة عفرين بريف إدلب

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أفادت مصادر أهلية بانفجار سيارة مفخخة بناحية جنديرس في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.