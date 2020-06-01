وزيرة الصحة: انخفاض إصابات كورونا اليوم مؤشر جيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن انخفاض إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في إحصائيات اليوم مقارنة بإحصائيات الأمس مؤشر جيد، لافتة إلى أن الاحتقان داخل مستشفيات القاهرة الكبرى بدأ في الانخفاض.

وأضافت «زايد» خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن عدد مستشفيات خدمة مرضى فيروس كورونا المستجد بلغ 367 مستشفى، بعد انضمام 320 مستشفى جديدًا، مشيرة إلى أن 50% من إصابات الفيروس ظهرت في القاهرة خلال آخر أسبوعين من الجائحة.

ولفتت إلى أن محافظة القاهرة الكبرى الأعلى في نسبة الإصابات بـ«كوفيد - 19»، قائلة إنها تجري جولة في مستشفيات القاهرة الكبرى؛ من أجل التأكد من تلقي المواطنين للرعاية بشكل منتظم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و46 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 26 ألفًا و384 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 7149، من ضمنهم 6297 متعافيًا.