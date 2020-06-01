الولايات الهندية تبدأ في تحديد مناطق الخطر الكبيرة لاستمرار إغلاقها

قال مسؤولون إن الولايات في الهند بدأت يوم الأحد تحديد المناطق التي يتزايد فيها الخطر والتي يجب استمرار اجراءات العزل العام فيها في الوقت الذي يستعد فيه باقي البلاد لإعادة الفتح في يونيو حزيران على الرغم من الارتفاع القياسي في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

ومددت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العزل العام حتى 30 يونيو حزيران فيما تسمى مناطق الاحتواء التي يجب أن تظل مغلقة نظرا لاستمرار تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بالفيروس فيها.

ولكن سيتم السماح للمطاعم والمراكز التجارية والمباني الدينية باستئناف نشاطها في المناطق الأخرى من الثامن من يونيو حزيران مع تخفيف الهند أطول اجراءات عزل عام في العالم للحد من انتشار الجائحة.

وسجلت الهند 182 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا إضافة إلى 5164 حالة وفاة.

وطلب مودي من المواطنين أن يظلوا حذرين.



وقال في كلمة نقلتها الإذاعة يوم الأحد ”الحرب ضد فيروس كورونا شرسة ولا يمكننا التخلي عن حذرنا“.

ووصل عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستوى قياسي خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية وذلك بعد شهرين من تطبيق الحكومة الاتحادية عزلا عاما صارما لمنع انتشار الجائحة في بلد يزيد عدد سكانه عن 1.3 مليار نسمة.