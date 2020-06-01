قال كيا جواربشيان وكيل أعمال ديفيد لويز مدافع فريق أرسنال الإنجليزي، إن اللاعب يرغب في تمديد بقاءه مع الفريق، رغم أن عقده بصدد الانتهاء، مشيرًا إلى أن البرازيلي يمتلك "فرصة كبيرة للغاية" في البقاء مع الجانرز.

وأضاف جواربشيان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أمس الأحد، أن اللاعب البرازيلي لا يريد مغادرة شمال العاصمة البريطانية لندن، مؤكدا أن النادي سيتناقش مع اللاعب حول مستقبله في أقرب وقت ممكن.

وتابع :"إنه سعيد للغاية في أرسنال. لديه علاقة جيدة للغاية مع المدرب ومدير الكرة بالنادي. كما أن علاقته بالجميع في النادي ممتازة، بما في ذلك مالك النادي. إنه يحترم الجميع".

وواصل جواربشيان :"ديفيد سيجلس مع المسؤولين في أرسنال قبل بداية الموسم، وسيتناقشان ليقررا سويا بقاءه من عدمه. سيجرى حسم ذلك قبل بداية الموسم. والفرص كبيرة للغاية (لبقاء لويس في الفريق في الموسم المقبل). فلا توجد رغبة في رحيله."

وعلق وكيل لويز بشأن ما ذكرته تقارير في الفترة الأخيرة حول عودة لويز إلى ناديه السابق بنفيكا البرتغالي، قائلا إن هذا ممكن.

وأوضح :"ما قاله لويز )إذا جاءت الفرصة في المستقبل – قبل أن أعتزل – يمكن أن أعود إلى بنفيكا وأنهي مسيرتي حيث بدأت(. لكنه لم يقل إنه يرغب في العودة إلى بنفيكا الآن."