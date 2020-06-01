أجاي: فضلت الأهلي على العروض الأوروبية وقرار الانتقال اتخذته في 48 ساعة

أكد جونيور أجاي لاعب الأهلي، عن رفضه عروض من أوروبا من أجل الانتقال للقلعة الحمراء.

وقال أجاي في تصريحات تلفزيونية لقناة «النهار»: "كان لدي عرضين من الدوري البلجيكي قبل الأهلي، لكن عندما تلقيت العرض رفضت كل العروض الأخرى، بالنسبة لي لم أكن أحلم بأن ألعب في هذا النادي الذي لديه تاريخ كبير".

وأضاف: "لم أستغرق وقتا قراري بالانتقال للأهلي اتخذته في غضون يومين، لأني أعلم إنجازات النادي وبحثت عنه على الانترنت لكي أعلم تاريخه، هناك بعض الأندية الأوروبية لم تحقق ما حققه الأهلي".

وعن مفاوضاته مع الزمالك تابع: "بالفعل كانت هناك مفاوضات مع الزمالك لكن لم تكن جادة، كانت عبارة عن أخبار صحفية فقط، لم يتحدث معي أي مسؤول لكن الأهلي كان جادًا معي".