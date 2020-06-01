تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي نحو 20 مليار دولار في أبريل

أفادت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نُشرت في ساعة متأخرة يوم الأحد بأن الاحتياطيات الأجنبية السعودية تراجعت حوالي 20 مليار دولار في أبريل نيسان.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 443.75 مليار دولار في أبريل نيسان من 464.64 مليار دولار في مارس آذار.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد تراجع الاحتياطي الإجمالي، الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا على أساس شهري خلال أبريل نيسان.

وقال وزير المالية يوم الجمعة إن المملكة حولت ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، في مارس آذار وأبريل نيسان. وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان إن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة جرت ”بشكل استثنائي“.

وتعاني المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام وأيضا الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا التي أضرت باقتصادها غير النفطي.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد بنحو 27 مليار دولار في مارس آذار على أساس شهري وهي أسرع وتيرة خلال 20 عاما على الأقل.