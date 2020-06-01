عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد سقوط قتلى وجرحى، دون أن يتم تحديد العدد أو حجم الأضرار في الممتلكات؛ نتيجة انفجار سيارة مفخخة في سوريا، مساء الاثنين.

وأفادت مصادر أهلية بانفجار سيارة مفخخة بناحية جنديرس في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وتشهد المنطقة اشتباكات من حين لآخر، حيث استشهد الأسبوع الماضي خمسة مدنيين جراء تواصل الاقتتال بين الفصائل المسلحة في عفرين، والذي أسفر أيضا عن سقوط قتلى وجرحى من المسلحين.