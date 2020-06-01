السفيرة الأمريكية في بيروت: على لبنان تحويل أفكار الإصلاح إلى حقيقة

قالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا في مقابلة أذيعت يوم الأحد إنه يتعين على الحكومة اللبنانية تحويل أفكارها الإصلاحية إلى حقيقة واتخاذ خطوات ملموسة لكسب الدعم الدولي.

وأضافت شيا في المقابلة مع قناة (أو.تي.في) أنه لا يصح اتخاذ أي شخص أو مؤسسة ككبش فداء عن انهيار لبنان الاقتصادي وذلك ردا على سؤال عن دور رياض سلامة حاكم المصرف المركزي الذي قالت إنه يحظى ”بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي“.

ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.

وقالت شيا إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم الحكومة التي تشكلت بدعم من جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والتي تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضافت ”عبرت الحكومة عن حسن النية لمحاربة الفساد وإلزام نفسها بالإصلاحات. وهي الآن بحاجة لنقل هذا الالتزام إلى المستوى التالي والبدء في تحويل هذه الأفكار إلى حقيقة“.

وتابعت ”هل هم مستعدون لدفع هذه الإصلاحات قدما؟ لم نصدر بعد حكما نهائيا في هذا“.

وبدأت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مايو أيار.



وردا على سؤال عما يتعين على لبنان فعله للحصول على الدعم قالت شيا إن المجتمع الدولي يبحث عن إصلاحات ملموسة. وقالت ”من السهل قول هذا ومن الأصعب بكثير فعله“.

وتضرب الأزمة بجذورها في عقود انتشر خلالها الفساد والإهدار وتفجرت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال ونُظمت مظاهرات ضد النخبة الحاكمة.

وبخصوص دور سلامة، قالت شيا إن الولايات المتحدة عملت عن كثب شديد معه على مدى سنوات . وأضافت أن التعيينات في مصرف لبنان المركزي مسألة سيادية.

وتابعت ”إذا كان المجتمع المالي الدولي لا يملك الثقة في قيادة كبرى المؤسسات المالية في حكومتكم فأعتقد أنكم لن تشهدوا تدفقات الاستثمار ... التي يحتاجها الاقتصاد بشدة“.