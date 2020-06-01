المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7833.

وأشارت «الصحة المغربية»، نقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الاثنين، إلى عدم تسجيل أية وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 205 حالات في المملكة.

ولفتت الوزارة إلى تعافي 434 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 5893.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 372 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.