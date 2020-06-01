قالت رشا علي، إحدى المتعافيات من فيروس كورونا المستجد، إنها تعافت من الفيروس بعد تطبيق العزل المنزلي، لافتة إلى أنها استغرقت من 18 إلى 20 يومًا حتى تتعافى من الفيروس بشكل كامل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأحد، أن العدوى انتقلت إليها بعد بيومين من إصابة والدتها بالفيروس، لافتة إلى أن التحاليل أثبتت إيجابية حالتهم لـ«كوفيد - 19».

ولفتت إلى أنهم لم يتعاملوا إلا مع عمال التوصيل إلى المنازل قبل فترة الإصابة بالفيروس، قائلة إنها عانت من جميع أعراض الفيروس من آلام في الجسم، وارتفاع درجة الحرارة.

وذكرت أنهم قرروا تطبيق العزل المنزلي بمتابعة الطبيب، مستطردة: «الطبيب تابع حالتنا ولم نضطر لاستعمال أية أجهزة، واكتفينا بعزل أنفسنا كل واحدة في غرفة».

وأشارت إلى أن إخوتها كانوا يتركون الطعام لهم على باب الغرفة، فضلًا عن التزامهم بارتداء الكمامات عند الخروج إلى الحمام، متابعة أنهم كانوا حريصين على تناول بعض الأدوية والمشروبات الساخنة كالليمون والينسون، إضافة إلى الفيتامينات والزنك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و46 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 24 ألفًا و985 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 6810، من ضمنهم 6037 متعافيًا.