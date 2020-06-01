الإمارات قد تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتطوير تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها قد تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتطوير تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، في إشارة إلى اتجاهها لتخفيف احتكار الحكومة لخدمات الهاتف.

وربما يتم السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتطوير تكنولوجيا لتسهيل التعلم والعمل عن بعد، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن اجتماع للحكومة.

ووفقا لوكالة (بلومبرج) للأنباء الأحد، فقد رفعت الإمارات العربية المتحدة الحظر على تطبيقات "جوجل هانج اوت ميت" و"سيسكو ويبيكس" و"بلو جينز"، الذي كانت قد فرضته على مكالمات الصوت والفيديو عبر الإنترنت إلا أن وباء فيروس كورونا جعل الحكومة تخفف من القواعد.