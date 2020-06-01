شرطة لندن تعتقل 23 شخصا بعد احتجاجات متعلقة بمقتل الأمريكي جورج فلويد

أعلنت الشرطة في لندن أنه تم إلقاء القبض على 23 شخصا، عقب احتجاجات متعلقة بمقتل الأمريكي جورج فلويد، وذلك قبل احتفال باليوم الوطني للعمل في بريطانيا بعد غد الأربعاء.

وأضافت الشرطة أنه تم احتجاز 23 مشتبها بهم لادانتهم بالاعتداء وانتهاك إجراءات الاغلاق المفروضة في بريطانيا لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 25 عاما، لاعتدائهم على رجال شرطة وانتهاك قواعد التباعد الاجتماعي خلال مظاهرة خارج السفارة الأمريكية في لندن أمس الأحد.

وقد انتشرت المظاهرات التي تحتج على مقتل فلويد في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية من مدينة مينيابوليس، حيث توفى فلويد أثناء إلقاء القبض عليه.

وتعتزم جماعات بريطانية الاحتجاج على مقتل فلويد الأربعاء المقبل، وطالبت المواطنين بالاحتجاج أمام منازلهم أو أي مكان يتواجدون فيه.