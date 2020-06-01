تراجع ملحوظ لوباء كورونا في بلجيكا

سجلت السلطات الصحية في بلجيكا تراجعاً ملحوظاً لانتشار وباء كوفيد - 19 في البلاد، بعدما أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة تسجيل 136 إصابة بفيروس كورونا استدعت حالة 25 مريضاً منهم العلاج في المستشفيات.

وقال المركز الوطني لإدارة الأزمات - في بيان أصدره وأوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إن أعداد المقبولين في المشافي تواصل انخفاضها، فلا يزال 807 مرضى يعالجون هناك منهم 163 في العناية المركزة.

وتمكن 32 شخصاً من الخروج من المشافي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد من تركوها منذ منتصف مارس الماضي إلى 15919 شخصاً.

أما الوفيات، فتواصل انخفاضها هي الأخرى، فقد تم تسجيل 19 حالة وفاة بسبب الوباء خلال يوم واحد، ما يرفع عدد الضحايا إلى 9486 منذ منتصف مارس الماضي.

ويؤكد المركز أن 51% من مجموع الوفيات قد سُجلت في دور رعاية المسنين، بينما تم تسجيل 48% في المشافي، والبقية في المنازل.

وقد أصاب الوباء 58517 شخصاً في البلاد منذ بداية انتشاره.