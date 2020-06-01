مرض أسانج يحول دون انضمامه إلى جلسة استماع بشأن قضية تسليمه لأمريكا

قال مؤيدو مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، إنه كان مريضا للغاية لدرجة أنه لم يتمكن من الانضمام إلى جلسة استماع إدارية اليوم الاثنين، في الوقت الذي أكدت فيه المحكمة أن إجراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة سوف تتأجل حتى سبتمبر المقبل في أقرب وقت ممكن.

وقالت محكمة وستمنستر في جلسة استماع قصيرة عبر دوائر الفيديو إنها لا تزال تبحث عن مكان لمواصلة جلسة تسليمه، والتي تم تأجيلها الشهر الماضي بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر موقع ويكيليكس أن عدم تحديد مكان لعقد جلسة استماع بشأن تسليمه تنعقد على مدار ثلاثة أسابيع في سبتمبر المقبل يفاقم "التأخيرات والمخالفات وغياب الإجراءات القانونية الواجبة" بالنسبة لأسانج ، المحتجز احتياطياً في سجن بلمارش بلندن.

وتتهم وزارة العدل الأمريكية أسانج - 48 عاماً، بالتآمر مع محلله أجهزة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.

وقالت شريكة أسانج ومحاميته السابقة ستيلا موريس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "لم يتمكن جوليان من حضور جلسة اليوم عبر رابط الفيديو بسبب صحته وبناءً على نصيحة من طبيبه".