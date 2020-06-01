وزيرة الثقافة تناقش مع رؤساء القطاعات خطة العمل بعد استأنف النشاط

اجتمعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، مع الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ولفيف من القيادات الفنية والإدارية بدار الأوبرا، تلاه اجتماع أخر مع الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى وسامح بسيونى مدير فرقة مسرح المواجهة، لمناقشة المشروعات الفنية التى سيتم تنفيذها بعد انحسار فيروس كورونا المستجد واستئناف الحياة الطبيعية فى مصر.

وخلال الاجتماع، ناقشت عبد الدايم دراسة استثمار وتجهيز المساحات المفتوحة في ساحات الأوبرا استعداداً لعودة النشاط، وأكدت ضرورة تنفيذ برامج فنية وثقافية تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام ونشر الوعي بقضايا المجتمع.

وشددت على أهمية الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجمهور والفنانين والعاملين حال استئناف النشاط مع ضرروة الحرص على الاستمرار في تقديم رسالة وزارة الثقافة الهادفة إلى تشكيل الوعي والحفاظ على قيم المجتمع.

ووجهت الوزيرة بتقديم إنتاج مسرحى جديد يتناول قصص الكفاح المشرف للقوات المسلحة والشرطة وأبطال الجيش الأبيض فى مواجهة وباء كورونا والتصدى لتداعياته، مشيرة إلى أن فن المسرح أحد أشكال التعبير الصادق عن واقع المجتمع.

ولفتت إلى ضرورة الحفاظ على النجاح الذى حققه مسرح الدولة خلال الفترة الماضية، وقبل تعليق النشاط والذى تمثل فى الإقبال الجماهيرى على العروض وتعليق لافتة كامل العدد بما يعكس قدرة الفنون الجادة على جذب مختلف الشرائح الاجتماعية، مؤكدة الاستعداد التام لاستئناف النشاط فور رفع الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا.