سلطات لوس انجلوس تحتجز ما يقرب من 400 شخص خلال اضطرابات السبت

أعلن قائد شرطة لوس أنجلوس مايكل مور عن إلقاء القبض على حوالي شخص 400 خلال الاضطرابات التي وقعت ليلة أول أمس السبت بالمدينة.

وقال مور في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إنه كانت هناك "قوافل من المركبات" تتحرك في أنحاء المدينة لنهب الشركات التجارية.

وأضاف مور أنه سيتم نشر عناصر من قوات الحرس الوطني لحماية الشركات ، لكنها لن تقوم بدوريات في الشوارع.

وأوضح أن الاستراتيجيات المستخدمة لقمع المظاهرات "قاسية وقوية لكنها ضرورية".

ومن جانبه قال عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتي، "مع غروب الشمس في مدينتنا الجميلة الليلة الماضية، شاهدنا بعضا من أقبح الصور منذ جيل".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال فى وقت سابق من أمس الأحد إنه سيصنف حركة النشطاء اليسارية المتطرفة المناهضة للفاشية المعروفة باسم "أنتيفا" منظمة إرهابية محلية بعد ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة ضد العنصرية واندلاع أعمال عنف ضد الشرطة في العديد من المدن الأمريكية.

واتهم ترامب حركة "أنتيفا" بأنها تقف وراء الاضطرابات التي أثارها مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة في مدينة مينيابولس الأسبوع الماضي، وانتشرت فى عدد من المدن الكبرى بالولايات المتحدة.