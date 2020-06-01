10 أندية ترفض الهبوط في الدوري الإنجليزي

ترفض 10 في الدوري الإنجليزي الممتاز تطبيق الهبوط في الموسم الحالي، في ظل الأنباء المنتشرة عن نية تقليص الموسم الحالي من البطولة.

واستأنفت أندية البريميرليج التدريبات الجماعية بعد قرار عودة منافسات الموسم الحالي في السابع عشر من يونيو الجاري بمواجهتي أرسنال مع مانشستر سيتي، وأستون فيلا مع شيفيلد يونايتد.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية فإن جميع الأندية الـ20 في البريميرلييج، تستعد للتصويت خلال اجتماع الخميس المقبل، على ما يجب فعله إذا تم تقليص الموسم، في حال حدثت موجة ثانية من تفشي وباء فيروس كورونا، أو وجود قرارات إغلاق جديدة مفروضة من الحكومة البريطانية.

ونقلت الشبكة تصريحات لرئيس أحد أندية الدوري الإنجليزي، رفضت الإفصاح عن اسمه، قال فيه: «سنصوت لإلغاء الهبوط إذا تم تقليص الموسم، هناك حوالي 10 أندية تفكر في نفس الشيء».

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الصيغة يمكن استخدامها من قبل الأندية في المستقبل، إذا كان يجب إنهاء الموسم مبكرًا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ذلك يحتاج إلى دعم 14 ناديًا.