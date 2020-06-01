رئيس بيلاروس لوكاشينكو يتعهد بعدم السماح بحدوث ثورة ضده

تعهد رئيس بيلاروس (روسيا البيضاء) ألكسندر لوكاشينكو اليوم الاثنين بأن السلطات في بلاده، التي تقع بشرق أوروبا، لن تسمح على الإطلاق بحدوث ثورة أثناء حكمه.

وقال لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس منذ ربع قرن لرئيس الأمن الوطني، وفقا لنص رسمي، "لن نسمح على الإطلاق بزعزعة استقرار الوضع في بلادنا".

ويسعى لوكاشينكو للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، المقررة بعد أسابيع وتحديدا في 9 أغسطس.

وكانت بيلاروس، التي يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة وتقع بين روسيا وبولندا، قد ألغت القيود المفروضة على فترات الولاية الرئاسية في استفتاء أجري عام 2004 مع استعداد لوكاشينكو لولايته الرئاسية الثالثة على التوالي.

وقال لوكاشينكو إنه لن يتم السماح بأنصار المعارضة بالسعي للإطاحة بحكومته كما حدث في دول أرمينيا وأوكرانيا القريبتين، وهما من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وفي إشارة إلى الزعيمين الأرميني نيكول باشينيان والأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قال لوكاشينكو إن بيلاروس لا يوجد بها زعماء من هذه النوعية.

وأضاف: "ليس لدينا مثل باشينيان وزيلينسكي.. لقد تعرفت عليها جيدا، إنهما شخصان موهوبان