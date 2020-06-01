روسيا تخصص 500 ألف فرنك سويسري للصليب الأحمر لمكافحة «كورونا»

أكدت روسيا اليوم الاثنين أنها ستخصص 500 ألف فرنك سويسري للجنة الدولية للصليب الأحمر كمساهمة طوعية منها لدعم جهود الصليب الأحمر في مكافحة جائحة كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه تم توجيه وزارة الخارجية الروسية لإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقرار الحكومة وذلك بالتعاون مع وزارة المالية للاتفاق على شروط وقواعد تحويل الأموال.

يذكر أن، روسيا أعلنت اليوم تسجيل 9 آلاف و35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 414 ألفاً و878 شخصاً.. فضلا عن وفاة 4 آلاف و855 شخصاً حتى الآن جرّاء الفيروس.