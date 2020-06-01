مئات يشاركون في تشييع جثمان فلسطيني قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية

شارك المئات يوم الأحد في تشييع جثمان فلسطيني قتلته الشرطة الإسرائيلية بالرصاص في واقعة اعتذر عنها وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد فيما بعد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجال الشرطة قتلوا فلسطينيا للاشتباه بحمله سلاحا في مدينة القدس القديمة يوم السبت ولكنه طبقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية اتضح فيما بعد أن الرجل كان أعزل.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن الرجل البالغ من العمر 32 عاما،إياد خيري، كان يعاني من مشكلات عقلية وصحية وشجبوا مقتله.

وقال بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد ” نأسف فعلا بشأن الحادث الذي قُتل فيه إياد خيري بالرصاص ونشارك الأسرة حزنها - لكنني متأكد من أنه سيتم التحقيق في هذه المسألة بسرعة وسيتم التوصل إلى نتائج“.

وقال إن إسرائيل ستبذل ”كل الجهود“ للحد من الضحايا في الوقت الذي يتم فيه مواصلة ” الحفاظ على المستوى المناسب من الأمن“.ولم يشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الحادث في تصريحات أدلى بها.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع قول إسرائيل إنها تأمل في المضي قدما في خطة لبسط السيادة على مستوطنات يهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، وهي أراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولة مستقلة.

وحذر الفلسطينيون والأمم المتحدة ودول عربية وأوروبية من تلك الخطوة وأعلن الفلسطينيون إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة احتجاجا.