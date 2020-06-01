اعتاد البعض على الاستمرار في تناول الفيتامينات، حتى بعد انتهاء فترة صلاحيتها بعدة أشهر دون معرفة ما إذا كانت قد أصبحت مضرة أم أن مفعولها مازال يعمل.

ووفقًا لموقع "فيري ويل فيت" الخاص بصحة الجسم، فإن تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على عبوة الفيتامين أيًا كان نوعه، خاص بفعالية الدواء وليس السلامة، ولهذا لا داعي للذعر في حالة تناول فيتامين منتهي الصلاحية منذ شهور.

والفيتامينات منتهية الصلاحية آمنة لتناولها، لكنها ليست فعالة مثل التي مازالت في فترة الصلاحية، ولهذا يأتي مفعول الأولى متأخرًا وقد يستغرق أسابيع ليستفاد الجسم منه، وهذا يفسر مسألة عدم ظهور نتائج جيدة بعد تناول الفيتامين منتهي الصلاحية.

وعدم وجود أضرار أو آثار جانبية لا يشجع على الاستمرار في تناول فيتامينات منتهية الصلاحية؛ لأنها لن تفيد الجسم بالشكل المطلوب، وتصبح بلا فائدة مع مرور الأشهر؛ لهذا من الأفضل الحصول على عبوات جديدة.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) مَن يتناولون فيتامين منتهي الصلاحية دون ملاحظة ذلك أو بشكل متعمد، من علامة على الدواء إذا كانت موجودة فهذا تنبيه بأن الفيتامين سيتسبب في مشاكل خطيرة بالصحة، وهي علامة "عفن على الفيتامين"، ويمكن ملاحظتها عبر حاسة الشم أو رؤية تغيير واضح في شكل الحبوب، وهذا يكون بسبب التلوث الميكروبيولوجي.

ونبهت أيضًا النساء الحوامل ممن تتناولن فيتامينات منتهية الصلاحية، وخاصة التي تحتوي على حمض الفوليك؛ لأن الاستمرار في تناولها يسبب عيوب الأنبوب العصبي للجنين النامي، وهو ما يعني تعرض الجنين لتشوه في العمود الفقري والدماغ؛ وذلك لأن هذه الفيتامينات تحصل عليها الحامل للحفاظ على صحة الجنين، وإذا كانت منتهية الصلاحية فلن يستفاد الطفل.

وفسر الدكتور آلان كارتر، الصيدلي السريري الذي تخرج من كلية الصيدلة بجامعة ميسوري الأمريكية، مسألة أن انتهاء صلاحية الفيتامينات تعني نقص مفعول الاستفادة فقط، موضحًا أن الفيتامينات والمكملات الغذائية تتحل تدريجيًا، وهو ما يعني أن فوائدها تقل مع مرور الوقت إلى أن تصبح غير مفيدة بالكامل.

وقال إن فترة الصلاحية النموذجية للفيتامينات هي سنتان، ولكن هذا يختلف من نوع لآخر، وأيضًا لعوامل التخزين بالمنزل، وعلى سبيل المثال، تحتفظ الفيتامينات على شكل أقراص بفعاليتها أكثر من فيتامينات المضغ التي تتأثر سريعًا بالرطوبة، وفقًا لموقع "هيلث لاين".

ونصح الصيدلي السريري بعدم التخلص من الفيتامينات منتهية الصلاحية في سلة القمامة مباشرةً؛ لأنها يمكن أن تؤذي الحيوانات أو الأطفال، والأفضل وضعها في فنجان قهوة لتذوب أو في ماء، ثم ربطها في كيس بلاستيكي ووضعها في القمامة أو سكبها في أحد أحواض المنزل.