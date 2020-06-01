الهند تبدأ اليوم تطبيق خطة مرحلية لإعادة فتح البلاد

قررت الهند تمديد إجراءات الإغلاق التي تهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا في المناطق عالية الخطورة، ولكنها بدأت اليوم الاثنين في تطبيق خطة مرحلية لإعادة فتح البلاد، وذلك على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتصبح الهند سابع أكثر دولة تضررا من الفيروس في العالم.

وقد سجلت الهند 8392 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 190535 حالة إصابة، بحسب بيانات وزارة الصحة. كما تأكد تسجيل 5394 حالة وفاة بالفيروس.

ويأتي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تمديد إجراءات الاغلاق، التي بدأت منذ شهرين، حتى 30 يونيو الجاري في المناطق عالية الخطورة، كما أعلنت عن خطة لتخفيف إجراءات الاغلاق بصورة كبيرة مع التركيز على الجانب الاقتصادي.

ويمكن للمراكز التجارية والفنادق والمطاعم وأماكن العبادة فتح أبوابها في الثامن من يونيو الجاري ماعدا في المناطق عالية الخطورة، في حين سوف تعمل السلطات على ضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والعمل بالتناوب.

ومن المقرر افتتاح دور السينما والمدارس واستئناف الرحلات الدولية بعد إجراء تقييم على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت الهند قد فرضت إجراءات إغلاق في 25 مارس الماضي، ولكنها قامت بتخفيف القيود منذ الشهر الماضي، حيث استأنفت الحركة البرية والجوية، وسمحت بإعادة فتح أماكن العمل واستئناف أنشطة البناء والصناعة.