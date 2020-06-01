وزير الصحة اليمني: الانقلاب الحوثي دمر 60% من المنشآت الصحية في البلاد

قال وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، اليوم الاثنين، إن الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة أدى إلى تدمير وإلحاق الضرر بنحو 60% من المنشآت الصحية في البلاد؛ ما أفقدها القدرة على مواجهة انتشار العديد من الأوبئة الفتاكة وعلى رأسها فيروس كورونا.

وطالب باعوم - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - المنظمات والدول المانحة كافة بدعم اليمن، والبدء بدعم القطاع الصحي، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة؛ لرفع قدرة القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة، منوها برعاية المملكة العربية السعودية لـ"مؤتمر المانحين لليمن 2020" بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأكد أهمية هذا المؤتمر في حشد التمويل للمشاريع والبرامج الإنسانية في اليمن، داعيا لتوفير مستشفيات ميدانية وتدريب الكوادر الطبية في مواجهة الأوبئة والحميات، وتقديم أجهزة فحص "PCR" ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وألبسة الحماية والوقاية بكميات كافية تتناسب مع حجم التحديات، ضمن خطة الاستجابة الطارئة.

وعبر وزير الصحة اليمني عن تقدير حكومة بلاده لجهود السعودية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في كافة المجالات، باعتبارها أكبر الداعمين لليمن.

يذكر أن السعودية ستنظم غدا الثلاثاء مؤتمرا افتراضيا للمانحين لليمن، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويسعى المؤتمر لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.