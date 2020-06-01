أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي ، أن فيروس "كورونا " لم ينته بعد، وأنه من المحتمل أن يعود أقوى من قبل في أي لحظة، داعيا إلى الاستعداد لأسوأ الاحتمالات الممكنة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن الوزير قوله - خلال اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا، في محافظة خراسان - إن فيروس كورونا أخطر بكثير من سلالاته السابقة "سورس" و"ميرس" ويشتد مع ارتفاع الحرارة، فيما كانت سابقاته تخف وتتضاءل.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا " المستجد في البلاد إلى 7797 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 151 ألفا و466 حالة، بعد تسجيل 2516 حالة إصابة جديدة ، وأن 2527 من المصابين في وضع صحي حرج.