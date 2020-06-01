بغداد وواشنطن تبحثان إسناد القوات العراقية في ملاحقة داعش

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون،اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، سبل إسناد القوات العراقية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية.

وذكر بيان عراقي أن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون اجتمع اليوم بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر، وتم البحث في مجالات "التعاون المشترك في مجالات التدريب والدعم اللوجستي وإسناد القوات العراقية في ملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية".

ومن المنتظر أن تنطلق منتصف الشهر الجاري المفاوضات العراقية – الأمريكية لبحث مستقبل تواجد القوات الأمريكية في العراق على خلفية قرار البرلمان العراقي الذي طالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بضربة جوية أمريكية مطلع العام الحالي في مطار بغداد الدولي.

وكانت قوات عسكرية أمريكية وأخرى من التحالف الدولي قد شرعت منذ شهر مارس الماضي بالانسحاب من قواعد لها في محافظات بغداد ونينوى وكركوك والأنبار، وتسليمها إلى الجانب العراقي وغالبيتها قوات دعم لوجستية ولأغراض التدريب.

وفي شأن آخر، أكد السفير الأمريكي خلال اجتماع منفصل مع وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي: "استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة العراق لتجاوز مشاكله الاقتصادية، والمساهمة الفاعلة لتنشيط سوق الطاقة وبما يخدم مصالح البلدين".

وطالب السفير الأمريكي بتفعيل الشراكة بين العراق وأمريكا في العديد من المجالات الاقتصادية، مشير إلى استعداد الشركات الأمريكية للمساهمة في تطوير تأهيل منطومة الطاقة الكهربائية وخصوصا بعد المساهمة والنجاح الكبير الذي حققته شركة جنرال إلكتريك الأمريكية في العراق.